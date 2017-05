Hledám nějakou alternativu za Bitcoin.

- anonymní platby

- jednoduchá aplikace s GUI (peněženka)

- bez poplatků za transakci



Jedinné co by tomu tak odpovídalo je Zcash jenom tou anonymní platbou zná někdo něco lepšího ?

To je trochu jako hledat alternativu za Facebook...Pokud najdes neco, co se ti technicky a politicky libi, tak je to stejne vcelku zbytecne, pokud to nepouzivaji lide, se kterymi chces provadet transakce.