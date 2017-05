Zdravím, mám nainstalován server s Centos 6 a samba, exportovan jeden share s heslem, z windows xp vše funguje v pořádku, lide se připojí a je to ok, z windows 7/10 je samba neuvěřitelně pomalá, lide se nakonec připojí, dokážou manipulovat se soubory, ale je to šíleně pomale, například otevrene txt souboru 1kB trvá třeba minutu, zatímco na XP je to okamžitě. Netusite kde bych měl hledat problém , jestli na straně windows nebo samba nebo ? Vůbec netuším, diky Max.