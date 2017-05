Aké máte skúsenosti s anonymizáciou emailových hlavičiek v nadväznosti na antispamovú ochranu u veľkých poskytovateľov ako Gmail, Outlook, Seznam/Zoznam ap.

Zisťujem, že keď odstránim User-Agent , tak email neprejde na Gmail.

Ak prepíšem Received from na localhost, Outlook.com hádže e-maily do spamu.

A práve ten Received from je dôležitý pre anonymizáciu, nemusí každý vedieť kde som sa nachádzal v dobe písania mailu.