Problémy s psaním a zobrazením českých znaků na Centos 7 v konzoli

Nepodařilo se mi upgradovat openssh v Kubuntu 8 na verzi, která by znala šifry vynucované SUSE 12, takže po mnoha letech musím změnit svoje virtuální linuxové prostředí. Pokusy s Kubuntu a Ubuntu dopadly dost žalostně, vůbec mi nevyhovují, teď zkouším Centos 7 s prostředím KDE. Ovládání stále příšerné ale aspoň se mi podařilo vytvořit přijatelnou spodní lištu, kde ikony otevírají xtermy na cílové Linux servery. Potuď vše OK.

Co se mi absolutně nedaří je rozjet pořádně češtinu, ať už na lokální příkazové řádce nebo když se připojím na vzdálený server.

Grafické prostředí ji zobrazuje bez problémů, ale konzole je tragédie.

Konzole: při otevření v lokálním prostředí píše a zobrazuje češtinu bez problémů, ale po připojení na server je to horší. Některé znaky které server vypíše se zobrazují jako grafický otazník, psaní na příkazové řádce korektně zobrazuje všechny české znaky, a totéž když bash odpoví, že takový příkaz nezná, ale když otevřu vim a zkusím je psát, tak horror. Některé znaky se zobrazí špatně, prakticky každý správný se napíše i s mezerou za ním, která se dá samostatně odmazat.

Zkoušel jsem i xterm a je to ještě mnohem horší, nenašel jsem jediný font, který by správně psal a zobrazoval české znaky.



Bohužel v mé práci tyhle věci normálně neřeším, grafické prostředí na serverech nevyužívám a nekonfiguruji ani locale a podobné, takže nemám absolutně zkušenosti jak tohle vyřešit a přes google jsem nenašel nic co by mi pomohlo. Máte s tím někdo prosím zkušenosti?



Klidně přejdu i na jinou verzi Linuxu pokud bude mít rozumné nároky a rozumné prostředí. Hlavní podmínkou je aby se na něm daly rozjet virtualbox guest additions for Linux a abych do spodní lišty mohl nacpat odkazy s ikonami, které spustí skript, který se připojí na cílové servery. Použíívám během dne na různé servery tolik oken, že otevírat je například přes putty a pořád upravovat velikosti a polohu celkem zdržuje a odvádí od práce.