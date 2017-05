Co je to „Linux filesystem“?

# fdisk -l



Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes

I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes

Disklabel type: gpt

Disk identifier: ...



Device Start End Sectors Size Type

/dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI System

/dev/sda2 1050624 1920253951 1919203328 915.2G Linux filesystem

/dev/sda3 1920253952 1953523711 33269760 15.9G Linux swap





Tak jsem po delší době instaloval linux (Debian testing)Co to má být ten "Linux filesystem"? Ext3? Ext4? Btrfs? .... ? Jak se dozvím, co mám vlastně napsat do /etc/fstab? Co se stalo že už tam není napsaný konkrétní FS? Nebo se Ext4 přejmenovalo na "Linux filesystem" a nějak mi to uteklo?