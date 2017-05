Proč ferit nemá vliv na poslech rádia přes sluchátka?

Jednak by bylo dobry vedet, jestli se ten ferit na 100MHz jeste chova jako ferit, nebo jako vzduch. Dale pak, kdyby fungoval jako pridavna civka, trochu zmeni prizpusobeni; je-li na zacatku snury, preladi to antenu na delsi vlnu. Stejne tak ale preladi antenu na delsi vlnu, pokud se na konec sluchatek prida nejakej velkej vodivej predmet, napr. hlava s clovekem. Rekl bych, ze variabilita v delce sluchatkovejch snur a na konci kapacitne a kdovi, leckdy i vodive pripojenej clovek to ovlivnujou (rozladujou) vyrazne vic, nez nakej kus toroidku.



Proc to hraje? No asi i takhle preladena snura chyta o trochu lip nez nic, jinymi slovy, je na elmag pole ve vzduchu lepe privazbena, nez 3cm obvod bez toho.