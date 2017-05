Znechuceni z Android wear 2.0

Ahoj



Zajímal by mne názor na Android wear 2.0 .....



Cca 10 mesíců jsem vcelku spokojený uživatel Huawei Wath W1 ale .... Nyní silně zvažuji že tento kousek odložím do police a třeba se k němu někdy vrátím. ( tedy až se uklepnu a přejdu na novou verzi systému který mi už na hodinkách nabízí k aktualizaci ) A proč? Třeba proto že už nebudu moci diktovat rychlé odpovědi . Nebo třeba velmi rychlé googlení. Pokud člověk dokáže dobře formulovat dotaz tak dostane o co požádá. O možnostech ovládání hovorů za jízdy autem místo přes handsfree . Případně dohledání trasy i když pouze přes mapy google . Ani nemluvím



Ano samozřejmě mohu se jako neanglicky mluvící menšina naučit příkazy do aj a také si přeházet jména často volaných do aj ale nějak se mi nechce. Odebrání češtiny je zpátečnický krok o cca 2 roky. A tak by mě zajímalo jestli je to jen můj blok a nebo je nás co to takto cítíme víc. A případně zda někde neprosákla informace kdy by mohl google rozšířit Asistenta i do dalších jazyků. A tím vrátit nositelné elektronice smysl i mimo těch několik málo preferovaných jazyků.



Prosím o názor lidí kteří tuto technologii používají .... Ohlasy na Apple wath případně Tizen řešte prosím v jiném vlákně Děkuji