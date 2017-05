node.js + socket.io + posílání zpráv z jiné aplikace

Dobrý den.



Snažím se proniknout do node.js a socket.io a z některých věcí nejsem trochu moudrý. Vezměme jejich příklad s jednoduchou chat aplikací.Ten je celkem srozumitelný.



Ovšem jsem v koncích, když přemýšlím, jak to propojit s externími aplikacemi.



Když už jsme u jejich kódu chatovací aplikace:



var app = require('express')();

var http = require('http').Server(app);

var io = require('socket.io')(http);





chápu že si pomocí require vytvořím express framework objekt, v jeho rámci objekt http serveru (a ten někam bindnu), v rámci serveru si vytvořím objekt io, reprezentující websocket, (víceméně matrjoška) jakmile se na něj někdo připojí vznikne socket



A v jeho rámci reaguji na události - socket.on("událost", function(blah){udělejněco})



io.on('connection', function(socket){

socket.on('chat message', function(msg){

io.emit('chat message', msg);

});

});



Řekněme že se připojí součastzně Franta a Pepa. Chápu, že jejich spojení a jejich websockety nepromíchají neb každé patří do jiné instance objektu socket z jejich příkladu. Řekněme, že si Franta i Pepa vymění nějaké autorizační zprávy ze serverem a tedy bude jasné kdo je na kterém socketu.



Problém začíná, když potřebuji přes takto navázané spojení poslat klientovi data z jiného běžícího programu.Řekněme, že něco běžícího na serveru dojde k názoru, že potřebuje poslat zprávu Pepovi.



Otázklou je JAK to propojit. Zkrátka čím a jak "vstoupit" dovnitř těch vnořených objektů (a do toho správného) a říci (vyvolat událost): ted pošli TYTO data.





Hloupého kopni.... Umí mi prosím někdo vyplnit toto bílé místo ? Děkuji.