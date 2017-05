Drobna poznamka, prestoze ses zrovna na tohle neptal - kdyz mas disk primountovany non-stop, tak pokud se stane neco spatneho (das rm-rf /*, dostane te nejaky malware...), tak se to stane i obsahu toho disku. Nemusi ti to v zavislosti na okolnostech vadit (treba protoze to je jedna z vice zaloh a dalsi to maji osefovane), jen je dobre na to trochu myslet pri planovani zalohovaci strategie.