Jen spekuluju, ale vzhledem k tomu, že se jedná o 11 let starej systém a prohlížeč na tom asi nebude o moc líp, tak předpokládám, že ti google servíruje nějakou osekanou verzi pro zastaralá/obskurní zařízení, která to prostě neumí. Zkusil bych změnit user agenta(pokud to jde), ale pak je otázka, jestli si s tou stránkou ten browser vůbec poradí...