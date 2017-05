Ako zacat s mainframami

Hercules funguje moc dobre jenze je to "pouze emulator" potrebujes jeste instalacky mainframe - daji se obcas najit na torrentech - pro domaci pouziti to asi staci - koukej se po "ADCD zos". Verze asi nema pro tebe nejak velky vyznam - spousta veci zustava stejna (jakmile sezenes tyhle image hercules je umi cist - jen je treba jeste najit na netu k tomu dokumentaci abys vedel jak to spustit - parametry pro IPL atp - pro kazdou verzi ADCD to najdes na strankach IBM).Jako klient se na linuxu pouzij c3270 - existuje varianta i pro xka - ale obecne mi vice vyhovovala konzolova (urcite si procti help, mainframe klavesnice mela i jine klavesy jako PA3 atp, ktere budes casto potrebovat, tak abys vedel jak se ve tvem klientu emuluji)Doporucuju pro zacatek projit https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg246366.pdf - hodne to pomuze pochopit ten totalne jiny svet (v klasickem TSO segmentu zapoment treba na hiearchicky filesystem atp).Jakmile se dostanes k nejakemu z/series stroji a povede se ti IPL, tak hura se naucit trosku JCL a REXX a ispf, teprve potom bych se vrhal na nejake programovani.Ja psal pro zseries nejaka COBOL/C veci pro CICS, TSO i OMVS a je obcas trosku problem to napojit na normalni IDE (zejmena protoze veci jedo v EBCDIC and ASCII - ale vyborne se mi osvedcil EMACS a trocha hacku v elispu, ktera mi pres FTP rvala veci na mainframe a poustela testovaci/kompilacni davky a parsovala vystup).