Maltron 3D keyboarstale pouzivam, uz skoro pet let. Pouzivam ji kazdy den cca 7 hodin, programovani, nepisu v kuse, ale pisu hodne+ uz me neboli zapesti, nebylo to nic hrozneho, ale bylo to neprijemne a nechtel jsem aby se to zhorsovalo- qwerty rozlozeni je trochu jine, nez na standardu, na notebooku se pak trochu ztracim, ale da se to prezit, pisu vsema deseti- cena, ale je to bez konkurence nejlepsi kus HW ( o prvni misto se deli s zidli Therapia), ktery jsem si kdy koupil