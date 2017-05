JAVA: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Remote host closed connection during

Ahoj,

prosím o radu s následujícím problémem:



V lokální síti jsou 2 linux stanice, na každé stanici běží Virtualbox. Je virtualizován Win7, je použita kopie Win7 do virtualboxu na druhé stanici, tj.: "identická instalace win". V každé VM-win stanici je potom nainstalován komerční program - Java aplikace, na stroji-1 jako server+klient, na stroji-2 jako klient. Ve VM je nastaveno přesměrování portů aby klient na stroji-2 mohl komunikovat se strojem-1.



Při připojování klienta (stroj-2) na server (stroj-1) získávám následující error:

javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Remote host closed connection during handshaking



Prosí o radu nebo nasměrování, do jakých logů se podívat, čím by mohl být problém způsoben atd.

Díky