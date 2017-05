Jak na tablet?

Potřebuji nějaký základní tablet. Dosud jsem tablet neměl, nepotřeboval. Smartphonu se záměrně vyhýbám.

Účel: čtení e-booků, GPS navigace místo papírové mapy, občasné čtení internetu přes domácí Wi-Fi.

Požadavky: Velikost ideálně 7", maximálně 8".

Nepotřebuji: Konektivita přes GSM sítě, pokročilé funkce, velké úložiště, extra výkon na hry, kvalitnější repro...



V oblasti smartphonů a tabletů se prakticky nevyznám. Moje požadavky splňují i ty nejlevnější tablety v cz e-shopech. Co od nějakého levného tabletu od nějakého většího výrobce (Asus, Acer, Lenovo, ...) očekávat? Rád bych bezpečnostní aktualizace systému na nějakou rozumnou dobu a ideálně žádný bloatware, anebo aby alespoň šel snadno odebrat. Je reálné tyto dvě věci vůbec očekávat?



Dá se na tyto nejlevnější modely velkých/mainstreamových výrobců nainstalovat něco jako LineageOS, SlimRoms nebo další alternativy? Seznamy podporovaných zařízení LineageOS jsem parkrát zběžně řešil. Seznam se hodně zmenší omezením na tablety, dále omezením na dostupné značky v cz eshopech. Nakonec vyhledávat konkrétní typ podle kódového označení... po pravdě, zatím se mi nepovedlo najít jediný tablet (posuzováno aby přesně odpovídalo kódové označení), který by byl aktuálně dostupný u nás a šel na něj nainstalovat LineageOS. Na druhou stranu přiznávám, že mě pokaždé po nějakém čase otravného hledání a čtení mezi řádky přestalo hledání bavit. Chtěl bych se tedy zeptat, jestli někdo nevíte o nějakém tabletu, na který by šel nainstalovat LineageOS, SlimRoms nebo nějaká alternativa a současně se dal zakoupit v ČR. Pokud víte, dejte link.



Shrnutí dotazů :

A) Poskytují velcí výrobci (Asus, Acer, Lenovo, ...) pro své levné tablety aktualizace OS na nějakou rozumně dlouhou dobu (minimum tak rok od zakoupení)? Nejsou příliš zacpané bloatwarem/dá se tento snadno odebrat?

B) Lze na levné mainstreamové tablety nainstalovat alternativní systém? Řeším to hlavně kvůli dostupnosti aktualizací.

C) Máte odkaz na nějaký tablet, který lze aktuálně zakoupit v ČR a který je současně v seznamu podporovaných zařízení LineageOS nebo SlimRoms apod.?

D) Klidně napište jen Váš názor nebo Váš pohled na celou věc. Třeba že na to, abych si přečetl Root a e-mail není neaktuální Android problém a že stačí mít aktuální browser a nemám to tedy řešit nebo co já vím :-)