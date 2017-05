Ahoj, mám zvídavou otázku: Proč se v IT používají v překladačích bezkontextové gramatiky (ze škály formální hierarchie)? Nedělám v IT, gramatiky znám z kursu logiky (v rámci studia filosofie jazyka), neznám tedy historický kontext, jen by mě zajímalo, čím jsou BG zvláštní, že se pro tuto úlohu hodí. Návazná otázka by pak byla, jakou časovou složitost má v překladačích v IT parsing, vzhledem k tomu, že bekontextový parsing s omezujícími podmínkami je NP-těžký.