Zkus si nastavit v klientovi SMTP server smtp.seznam.cz , port 587 (submission), a u smtp ověřovat jméno a heslo (stejné jako do schránky). Mělo by to fungovat. Předpokládám, že Centrum na tom bude podobně, ale nemám čas to teď zjišťovat. Je to nejčistější řešení, nerozbiješ tím SPF.



Edit admin: Necitujte celé komentáře nad sebou, duplikuje to zbytečně obsah a zhoršuje orientaci v textu.