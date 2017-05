zdravím,

chtěl bych se zeptat zda někdo neví proč neustále vypadává wifi. Jednou je signál -60dBm a za 2sekundy třeba -90dBm a tahkle to furt skáče nebo to nějakou dobu zůstane okolo těch -90dBm. Začalo to dělat z ničeho nic a měření probíhá stále na stejném místě.