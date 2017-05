Clipboard ve FF 53.0.2 , Archlinux

Ahoj vespolek,

narazil jsem na problém s clipboardem ve Firefox 53.0.2 v Archlinuxu.

Chová se to následovně: PRIMARY (výběr a vložení myší) i CLIPBOARD (Ctrl+C, Ctrl+V) v konzoli (Xterm) a např. editorech (geany, leafpad) je vše OK.

Do Firefoxu jde vložit oběma způsoby (jak do pole na stránce tak i do vyhledávacího či adresního řádku) z leafpadu, z geany ani Xterm ne.

Ve FF nejde vložit ani text zkopírovaný někde ze stránky ani jedním způsobem (ještě nedávno jsem běžně používal při překladu částí textů při brouzdání oběma způsoby do překladače na jiné záložce).

Zajímavé je, že když ve FF ze stránky "naberu" text (Ctrl+C), vložit do FF nejde, stačí ale skočit do leafpadu, Ctrl+V (!), text se vloží a pak už jde Ctrl+V i do FF. WTF?

Bohužel si nejsem moc jist, kde by mohla být chyba, FF se aktualizoval o víkendu, problému jsem si všiml dnes.

Zkoušel jsem pacmanem vrátit starší verzi, ale neběžela (asi nějaký problém se závislostí, chybějící knihovna, neumím vyřešit).

Zkoušel jsem i FF odinstalovat, zrušit profil a znovu nainstalovat - stejné chování.

Nevíte někdo kde by mohl být problém ? Funguje vám schránka s FF korektně ?

Díky jak za info, jak to funguje vám, i za případné nakopnutí správným směrem.