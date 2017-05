Zdar!



Ta změna ze SATA na AHCI pomohla, díky! Nainstaloval jsem a nabootoval.

Chtěl jsem si bohužel zanechat dual-boot (WIN10 Home), ale když zvolím boot Win, nenabootujou a vyplivnou nějakou chybu a QR kód, lol. Dělal jsem jen hodně basic instalaci, z původních 5 partisen co byly přednastavený jsem vzal "Data" partisnu o 400GB, vyrobil z ní 2 (100GB + 300GB pro Debian), swap jsem neřešil. Kdyby někoho jen úplnou náhodou napadlo, co by to mohlo být za problém, budu rád když to sem napíšete. Jinak prostě Widle půjdou pryč :-)



Díky