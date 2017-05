Macbook na baterii nezvládne 70 W a přejde do standby

Stala se mi zvláštní věc na macbooku Pro Retina 15 Haswell při běhu na baterku, kdy měla 50% nabití (4Ah), při stavu 340 cyklů (7.7-7.9 z 8.44 Ah)



Spustil jsem furmark, spouštěl jsem ho hodněkrát předtím (při cyklech 320 nejdřív, při běhu na baterku také) na notebooku, nikdy problém nebyl. Nyní se stalo, že po několika minutách najednou zčernala obrazovka a při další pokusu o zapnutí ukázl jen ikonku vybité baterie. Až po zapojení do adaptéru 20V se probudil (ze standby). Samozřejmě pak když jsem odpojil zdroj, dal ho do spánku, tak se probudil v pohodě bez něj.



Parametry při běhu furmarku:

Proud CPU: 40A (~1.7V) (~68W) není to uplně CPU Package power

Proud baterkou 7A při 9.775V (~70W), tomu nevěřím, displej musí žrát aspoň 8W jasu toho času

Napětí mimo běh furmarku: 11.1V = 1.3V (~ 0.186Ω)

rozložení spotřeby cpu: 42W grafika, 10W cores ,cpu package 64W, kde je zbytek 12W, to je fakt velké manko, nevím kde se to ztratilo, mohu počítat uncore 4W,





zajímá mě, proč se to stalo až teĎ? Může za to, že 50% nabití, kdy více klesne napětí?



Proč na mě ušil boudu, že se odmítá probudit a po zapojení zdroje, probuzení, odpojení zdroje a uspání pak se probudí normálně jako kdyby mu nepřítomnost zdroje byla šumák?



taky by mě zajímalo, kde hledat těch skrytých 14W spotřeby (package -ia-gt=64-42-10=14). Může to být uncore 4W a samozřejmě edram, která je spcialitou toho notebooku, ale nevím kolik může žrát. Bohužel nemám program jako hwinfo64, který by tohle zobrazoval.