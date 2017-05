doručování mailů na gmail.com a google-apps hostované domény

Ahoj,poslední dobou pozoruji potíže s doručováním naprosto legitimních mailů na gmail.com.Zaregistroval jsem i většinu domén do Postmaster tools, abych zjistil, co bych mohl mít špatně, jenže ouha, pro domény s malým provozem to nezobrazuje vůbec nic.Do logu se sype:Our system has detected that 550-5.7.1 this message is likely unsolicited mail. To reduce the amount of spam 550-5.7.1 sent to Gmail, this message has been blocked. Please visit 550-5.7.1 https://support.google.com/mail/?p=UnsolicitedMessageError neboOur system has detected an 550-5.7.1 unusual rate of unsolicited mail originating from your IP address. To 550-5.7.1 protect our users from spam, mail sent from your IP address has been 550-5.7.1 blocked. Please visit 550-5.7.1 https://support.google.com/mail/?p=UnsolicitedIPError to review our 550 5.7.1 Bulk Email Senders Guidelines.Dnes jsem nainstaloval nový odchozí relayserver na jiných IP adresách. Hláška typu UnsolicitedIPError přišla poté, co přišla 2x hláška UnsolicitedMessageError (v obou případech legitimní e-mail).SPF, DKIM a DMARC mám na hlavních doménách, ne na naprosto všech, u některých domén je DNS mimo mojí kontrolu a zprovoznit tyto vychytávky bez DNS pod přímou kontrolou je ... netriviální.Máte někdo podobnou zkušenost? Případně by mě i zajímalo doporučení nějaké komerční odesílací službu, kterou by google neignoroval.