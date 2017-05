Tolerance napájecího napětí elektroniky

Jednak tam bude nějaká tvrdá hranice, od které se tam něco spálí nebo to dokonce začne hořet – ta může být relativně vysoko (a 12 V autobaterií na ní asi nedosáhneš).



A jednak jde o to, že nadměrným napětím způsobíš vyšší zahřívání některých součástek. Nějaká tolerance tam bude – přístroj většinou nepočítá s tím, že by byl připojen k laboratornímu zdroji s přesným a vždy stejným napětím – pravděpodobně má na vstupu nějaký stabilizátor, který zaručí funkčnost i při vyšším napětí – jen se ta přebytečná energie převede na teplo. Jelikož výrobce k tomu asi žádnou dokumentaci nedává, tak si to budeš muset vyzkoušet/změřit sám – teploměr, termokamera, dlouhodobější pozorování… Buď to bude v pohodě (dost pravděpodobné), nebo bude potřeba někam přidat chladič, případně upravit skříň/kryt, zlepšit ventilaci…



Můžeš to rozebrat, kouknout, jaké tam jsou součástky a najít dokumentaci k nim – tam se třeba dočteš, v jakých teplotách mohou pracovat, jaké mají maximální napětí na vstupu nebo jak se mají chladit.