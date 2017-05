VPN pro pohodli & anonymitu - GCE/AWS vs vlastni docker VPN vs Mullvad

Dobry den,resim nasazeni VPN pro zvyseni bezpecnosti a anonymity na internetu (i kdyz vim, ze to neni primarni fce VPN!)Pouziti je na nekolika rodinnych noteboocich a mobilech (predevsim pristup z ruznych wifi kavaren a letist, pri cestovani apod).Moznosti, ktere me napadaji:a) vlastni mini PC s VPN serverem +verejna IP- napriklad reseni pres Docker vypada velmi pekne: https://github.com/kylemanna/docker-openvpn - ve vlaknu vedle resim NAS, tak bych to mohl poustet primo na tom HW- Otazka kde sehnat verejnou IP (poskytovatele mam O2)? Potrebuji IPv4, nebo staci nova v6?PS: kdybych koupil ipv4 pred 2 mesici, stala by o 50% min;PPS: mel jsem v r. 2012 nakoupit verejne ipv6 za 1Kc/mesic/kus!! Dnes je cena 100Kcb) vlastni VPN v cloudu GCE/AWS- zase ten docker image- postavene na amazonim AWS nebo GCE od googlu.- Otazka ceny; snazim se vypocitat, kolik me to bude rocne stat?U GCE jsou podminky jasnejsi:Pokud tomo rozumim, platil bych cca $0.12/GB, coz neni tak malo, obzvlast pokud bych v te VPN chtel mit pripojeny ten NAS a synchronizovat do nej? Resp prvotni "nahrani" by se asi muselo udelat primo bez VPN (TB dat) a pak denni synchronizace uz by nemely presahnout 1GB, max narazove.U AWS je cenik nejaky zmatenejsi, vsude je "free tier for 1st year for new customers", ale co potom?c) Otazka anonymity pomoci VPN- VPN me chrani proti lokalnim problemum (zly hacker na otevrene kavarenske wifi, letiste,...),- ale naopak usnadnuje sledovani z koncoveho uzle vpn (budu ho pouzivat vzdy, doted bylo potreba sledovat vsechna mista - doma, prace, hotel na dovolene..)- sanci vidim v "schovani se mezi ostatni u VPN poskytovatele" (tedy pokud ten neni evil a nema logy).- najit dobreho VPN poskytovatele, bezpecneho (i z hlediska NSA,...) je celkem tezky ukol, libi se mi prehled v- vybraj jsem Mullvad (jeste netestoval).Protoze Mullvad poskytuje jen 3 zarizeni na 1 ucet (do toho se nevejdu), planuju a)/b) a pak se pripojit k Mullvad. Nebo to nema cenu a pouzit jen a/b? nebo jen c?