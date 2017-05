Webovy FTP klient

Spravuji mensi webhosting a klienti maji pozadavku na upload a editaci souboru skrz webovy rozhrani. Vetsina komercnich firem ma nasazene net2ftp. Kdyby nemel na webhostingu podporu jen pro PHP 7 a 7.1 tak bych sel do toho. Bohuzel net2ftp je z roku 2013 a chtelo by to mnozstvi uprav, aby to bezelo na 7.0+. Jinak skousel jsem 5.6 a tam byly take problemy (PHP verze 5.4 nebudu nasazovat).

Testoval jsem i pydio, tam jsem vsak nedokazal sprovoznit FTP modul. MonstaFtp je taky problematicke. Nutna podminka je, ze webovy klient musi pouzivat FTP/SFTP. Jsem ochotny akceptovat i reseni, ktere nebude bezet v php.