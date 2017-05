Nazdarek, nemate nekdo zkusenosti jak protlacit patch do GCC? Jasne, oficielni postup znam, me spise jde o to, jak v tom chodit a nikoho nenasrat a tim pripadne prijeti patche nezablokovat.

Jde o celkem miniaturni zmenu (16 radek vcetne komentare, vestina je zkopirovany a lehce upraveny radek konfigurace, noveho obsahu je ale jen nekolik desitek znaku). Takto miniaturni zmena muze byt prijata bez vyrizovani "contributor files a copyright assignment for large contributions."

Nejnovejsi verze GCC totiz konecne pridavaji podporu multilib a tim se otevira moznost pridat tento patch do vanilky GCC. Jedna se konfiguraci prekladu multilib na ARM big-endian (ano takovou silenost napriklad pouziva TI v rade procesoru TMS570). Patch mam a udrzuji jiz pres 5 let, takze zkusenosti, ze se jim nic nerozbiji mame vice nez dost. Jenze udrzovat si patch off-line je otrava a krome toho me spousta lidi otravuje, ze jej potrebuji taky (nebo lepe ze potrebuji prelozeny kompilator s timto patchem). A protoze multilib jiz je soucasti GCC vanilky, je cas jej tam zkusit natlacit.

Vyrizovat kvuli doslova par radkum papiry kvuli copyrightu se moc nechce (jde o nekolik radu narocnejsi ukol nez samotny patch). A poslat to rovnou na maillist patchu pro GCC bez tohoto vyrizeni by mohlo nekoho nasrat a zablokovat tak prijeti tohoto patche.



Copyright k tomuto patchi 100% vlastnim ja, jako fyzicka osoba, neni v tom namocena zadna firma (respektive je to pravne vyrizene).



Umite v tom nekdo chodit?