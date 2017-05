Cawte budem mať nový notebook ale len s 32gb HDD. Tak ma napadlo že by som do neho hodil Win Server 2016 ktorý má nesporné výhody:

- žiadne onedrive

- žiadne metro aplikácie

- a neupgraduje celí build s niekoľko GB aktualizáciami (redstone, th a podobne)



A však chcel by som vedieť koľko s 32 GB si odkrojí a či je to menej ako klasický Win 10. A či by sa z neho po inštalácii dalo poprípade ubrať o funkcie.