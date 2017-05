Http na backendech a čím jej nahradit (a zda vůbec)

S nástupem Http/2.0 a snahou vytlačit HTTP z prohlížečů opět řeším problém, jaký protokol používat na komunikaci mezi webserverem a nějakým pokročilým backendem. Doposud jsem si vystačil s proxypassem přes protokol http. Nevidím důvod, proč bych na backendu měl používat http/2.0, už kvůli tomu, že nevyužiju ani multiplexing ani šifrování, ale spíš honím maximální rychlost při přenosu dat z backendu na webserver.



Uvažoval jsem také o fastcgi, ale po prostudování dokumentace jsem ty úvahy znechuceně opustil. Je to protokol ze staré školy, podle mě moc komplikovaný a necítím to jako inovaci (spíš jako krok do historie). Zatím mi zpravidla http protokol přes proxypass postačoval, byť na můj vkus ukecaný. Obávám se ale, že zejména z pohledu managerů tlačených mainstreamem bude snaha věci zbytečně komplikovat.



Co se používá v jiných firmách a projektech?