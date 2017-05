OCR z stacionárního videa

Kamera snímá displej zobrazující číslo z digitálek (kamera se nebude hýbat)). Potřeboval bych nějak provést OCR s určitou samplovací frekvencí (například každý 50 snímek z 25 fps videa) a převést na integer tu hodnotu a zapsat do souboru. Poradíte free program, který takovéto OCR Zvládne? Buď by to mělo umět all in one z videa a nebo by to mělo mít dobrou ovladatelnost z CLI, aby se to dalo naskriptovat.



PS: Další level by byl realtime OCR, tudíž že by například ffmpeg snímal video zdroj a pak bych to potřeboval průběžně zapisovat do souboru. existuje nějaký takovýhle komplexní program, který to udělá od grabování zdroje videa, přes výřez části obrazu a výběru snímku každých n sekund, samotné ocr a zalogování? Nebo si to mohu sám poskládát, ale tady bych potřeboval poradit ten samotný program, co provede OCR spolehlivě (jako v minulém odstavci) a plus také poradit jak z toho ffmpegu každých n sekund vytáhnout snímek a provést OCR (spustit skript s daným snímkem. Jak řešit předání snímku? Jde to přes schránku? Nebo přes dočasný soubor?).





PS: umí OCR programy nějak zohlednit font (že bych nějak určil přímo font-jednotlivé číslice ,aspoň podle podobnosti a nebo aspoň druh textu) nebo formát textu ( 4 znaky, všechno čísla), aby spolehlivost byla lepší?



PS2: taky bude ten program nějak umět signalizovat, že se mu rozpoznání daného snímku případně daného textu nebo daného znaku nepovedlo? Umí pak případně dát hint, že třeba poznal znak, ale je to buď 1 nebo 7.