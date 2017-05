Ukazka ultrazvuku v MP3 nejen pro Kiwiho

V komentarich pod prispevkem o smirovani obeti matlacich zarizeni si dal Kiwi praci s vysvetlenim, ze ultrazvuk je >20kHz a ze to neproleze standardnimi komercnimi kodeky televizniho vysilani. Faktem je, ze nejsem ani Babis ani Jenda, abych cpal do televize nejaky nesmysly navic, proto jsem zkusil pro ukazku aspon zcela standardni MP3 z Audacity, 128kb/s, implicitni nastaveni. A prehrani ffmpegem.Vlozil jsem do nahravky dva tony, 20050Hz a 20060Hz. Vysledek v podobe zvukove (MP3):Obrazovy doprovod -- odhad spektra pocitany Julii a vodopad ffplaye:A ano, samozrejme vim, ze kompresni formaty pouzivany v televizi se typicky lisi normou i nastavenim. Zde bych ovsem cekal, ze pripadna kverulace Kiwiho a spol. bude podporena obdobnou ukazkou toho, jak ten ultrazvuk neprojde zadnym z mnoziny vyvolenych mainstreamovych TV kodeku.