vliv ~EXIF pole ColorSpace v JPG ? Jak se tam vzalo? Dále Photo Enhancement

Prohlížím si jpegy jpg fotky a v Zoneru 16 Pro Free jsem si všiml hodnoty v pravém sloupci Details - Colorspace - nabývá hodnot 1) sRGB, 2) HDTV a 3) Uncalibrated, případně 4) pole neexistuje. (v Shift-Enter-vlastnotstech se zobrazuje pod Photo Information- Other information) V XnView se místo Colorspace atribut jmenuje Color Profile a ukazuje se záložce Properties (ne exif). v Xnview se nezobrazuje, pokud v Zoneru má hodnotu sRGB nebo Uncalibrated.

Zajímalo by mě jak se to tam vzalo. Podle mě jedna hypotéze je, že to tam nějak vetřela aplikace Náhled z Mac OS X . Všeml jsem si, že Uncalibrated,ale také HDTV je u fotky, která na OS X vznikla z Nový-Ze schránky.



Dále. Z foťáku 1 lezou případy 1,2,4. Z foťáku 2 vždy sRGB.



Dále by mě zajímalo pole Photo enhancement s hodnotou colour profile?





Obecně barevné prostory znám. Taky by mě zajímalo, zda to aplikace nějak berou v úvahu (Windows Prohlížeč fotografií, irfanview, xnview, zoner photo studio, window metro fotky ,acdsee)



Dále, co konkrétně je "HDTV". Je to Rec 2020,, Rec.2100, AdobeRGB?