Potřebuji přečíst nfc nálepku asi 10x5mm, má jít o nTAG 203. Mám nokii s nfc čtečkou, ale po přiložení se mi ukáže hláška 'štítek nelze přečíst. formát není podporován".

liší se nfc čtečky a nfc nálepky nějak hardwarově, že by je vůbec nebylo možné číst (frekvence nebo napětí)? Nebo je to jen dáno strukturou dat?



Existuje nějaká aplikace pro symbian, která by dokázala přečíst raw data z toho tagu?