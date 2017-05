Zdar sháním " polopropustný" firewall, který by fungoval tak, že by běžel na počítači A (něco jako brána/proxy/monitor), který by byl připojen do internetu. Počítač B ("zkoumané zařízení") by byl připojen na internet právě přes počítač A, avšak pokud by PC B chtěl něco odeslat, tak by PC a tohle v reálném čas zachytil, pozdržel, já bych na PC A rozhodl, zda to pustím nebo ne, nebo provedu změnu paketu (pokud by šlo o HTTP asi). Ovšem pokud by se z toho daného spojení vracela odpověď, tak bych ji chtěl zachytit a zaznamenat na PC A a opět se rozhodnout, zda odpověď forwardnu to B zpět a nebo ji zařízenu a B si bude myslet, že se odpověď nevrátila. Nebo odpověď nějak modifikovat nějak rychle a pak po úpravě s malým zpožděním vrátit

Chtěl bych to rozšířit na HTTPS, kde si samozřejmě nemohu dělat co chci, jelikož je komunikace šifrovaná, ale pouze abych věděl, na jakou doménu spojení míří.



Znáte nějaký takovýhle program pro Linux či windows?