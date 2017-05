IP kamera s wifi a přístupem z androidu do dveřního kukátka

Ahoj, řeším problém - manželka má podezření, že je v našem domě pedofil, nechává dceru (první stupeň základní školy) pravidelně cca půl hodiny doma, zamkne jí a jde pro další děti do školky. Včera si někdo vyčíhnul ten čas, kdy bude doma sama, zazvonil, stál za dveřma a řekl jí "Otevři". Dcera je samozřejmě poučená, neotevřela a běžela se schovat, každopádně už se doma necítíme úplně bezpečně. Navíc se nám do bytu již jednou někdo pokoušel v minulosti vloupat, máme na futrech stopy po páčidle.



Rád bych byt zabezpečil nenápadným kukátkem - vymontoval to původní, dal tam nějakou bezdrátovou wifi IP kameru s IR přísvitem, detekcí pohybu a s možností nahrávání a z vnitřní strany dal LCD panel. Napájením kabelem.



Představa je taková, že by kamera nahrávala buď na SD kartu nebo na disk připojený do turrisu či do cloudu (cloud není podmínkou, to by se dalo asi vyřešit zálohovacím skriptem na turrisu) a že by mohla obraz přenášet i přes internet. Co jsem koukal, tak taková vychytaná dveřní kukátka eistují, ale jsou poměrně drahá.



Co byste mi doporučili, třeba se někdo z vás o podobné zabezpečení pokoušel. Rád bych se vešel ideálně do 5000 Kč, ale aby to fungovalo, bylo to nenápadné, a aby to něco vydrželo.