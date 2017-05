Narazil sem na pracovni pozici ceske posty, cituji:Programátor - analytik - BrnoNáplň práce:- příprava tiskových souborů pro vysokokapacitní tiskárny- příprava zakázek k tisku- odborná podpora při tisku zakázek- příprava dat k tvorbě tiskových souborůmyslite ze je to legalni nebo uz se jedna o porusovani lidskych prav a otrokarstvi a melo by se to nekde hlasit? A co se to tam vlastne sakra deje?zdroj: tvojebudoucnost.cz: http://cpost.jobs.cz/detail/?id=G2-1201889043-aden_brand0&rps=233#fms=1