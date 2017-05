Kazí se archivy 7z?

Zdravim



Zkousel jsem otevrit po delsi dobe (2-4 roky) 7z archiv s vetsim mnozstvim sourobu. 7zip ale zahlasi, ze se nejedna o archiv. Kdyz jsem daval kontrolu cele slozky s velkym mnozstvim 7z archivu, par jich to naslo zkazenych. Jednotli zkazene archivy jsem zkousel otevrit-rozbalit, ale zahlasili mi to, ze se nejedna o archiv.



Pouzivam verzi 7z 16.02 (nove rekurzivni kontrolu cele slozky z archivy, omezila se i zbytecna delka vypisu pri praci). Faktem je, ze uroven komprese pri stejnem nastaveni je u nove verze mensi. Archily byly vytvareny ale starsi verzi 7z-p7zip z roku 2010.



Veskere zkazene archivy byli nejperve vytvoreny ve Windows, pak v Linuxu rozbaleny a zabaleny s vetsim slovnikem.



Divne na tom je, ze i pred lety, v dobe vytvoreni, jsem daval kontrolu archivu. Kontrola probehla uspesne tenkrat a zadnou chybu to nenaslo (tenkrat umel rekurzivni kontrolu jen GUI 7z ve Widlich).



Moznost opravy archivu tady je, i kdyz muze byt pomerne slozita. Vzhledem k slozitosti bude jednodussi vytvorit data znova (tedy az na jeden archiv, se kterym mozna zkusim neco udelat).



================================================================



Stava se vam take obcas, ze 7zip archiv nejde otevrit, hlasi to, ze se nejedna o archiv (tim nemyslim chybu "Can't allocate required memory" kdyz se slovnik nebo filelist nevejde do RAM) ?



Tedy pouceni - obcas se hodi archivy s dulezitimi daty prekontrolovat a mit vic verzi archivu.