Podivné chování USB v spánku Macbooku (fake napětík, probouzení)

Potřebuji vysvětlit záhadné chování Macbooku Pro Retina 2013 Late. Je v režimu spánku, připojen k AC adaptéru, je v něm připojena USB flash s modrou diodou, ve spánku nesvítí.

Pokud ale připojím k notebooku do POSLEDNÍHO volného, tedy druhého USB portu mobil (kde mezi kabel a port je vložen usb doctor měřící proud a napětí), tak se stanou podivné věci:

0. Po zapojení usb doctor (nebo změření napětí na USB) je na USB 5V, to je jen pro informaci.

1.Probudí se macbook ( dioda flash se rozsvítí), mobil se začne nabíjet.Proč se probouzí? Sice prý takzvané jen poloprobuzení, ale nechápu k čemu to je a proč to dělá. Větráky nejsou slyšet, vida apple aspoň dokázal, že se větráky nemusí točit furt!

2. po minutě Dioda přestane svítit, mobil se přestane nabíjet. Kdo, co proč, jak? Co je to za logiku?

3. Na USB, se zapojeným mobilem je stále 5V. Tohle už nevysvětlí ani Babiš. Jakej to má k* smysl, mít na USB 5V aniž by byl schopný nabíjet mobil?

4. Finální majstrštyk, po odpojení mobilu se opět macbook bezhlučně probudí, podle rozvícené diody flash. Má to nějaký iracionální applistický důvod? Po minutě zase usne.









PS: co bylo dřív, slepice nebo vejce? Inženýři macbooku pro se rozdhodli že větrák prostě poběží furt, i když normální notebooky jsou v klidu tiché. Zároveň ten notebook nemá žádné diody aktivity. Je jedno příčina druhého? 1. Tak když teď bude větrák furt hlučet, tak tam nemusíme dávat diody. 2. nebo do našeho designu apple se nehodí aby snad macbook měl něco tak sprostého, jako funkční diodu zapnutí, nebo aktivity, vždyť to není vůbec designového, takže aby aspoň nějak šlo poznat, že macbook běží, tak znásilníme chování větráků, aby běžely nonstop nezávisle na teplotě.