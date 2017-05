@nieco #miami #moscow #turkey #italiangirl #polishgirl #ibiza#2#nitra #ny#zilina #dutchgirl #latob #ostrava #s.jpg

Dobry denPotreboval by som pomoct ako vybrat urcity text z pomenovania suboru. Priklad pomenovanie suboru vyzeraa potreboval by som to premenovat aby subor ostal vzdy pomenovany len @nieco zvysku textu a koncovky jpg . Dufam ze ma chapete vedeli by ste mi poradit ?Dakujem