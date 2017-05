TeX - spočítanie čísel

\def\bodycena#1{

\ifnum#1<249 %

6

\else

\ifnum#1<299 %

5

\else %

\ifnum#1<349 %

4

\else %

0

\fi

\fi

\fi

}



\def\bodyrozlisenie#1{

\ifnum#1>1199 %

3

\else

\ifnum#1>899 %

2

\else %

\ifnum#1>599 %

1

\else %

0

\fi

\fi

\fi

}



\spocitaj{\bodyrozlisenie{900}}{\bodycena{270}}

Zdravím.Celý večer som strávil googlením rôznych riešení a ani jedno nefunguje. V mojom dokumente (kompiluje sa xelatexom) generujem dynamicky tabuľku podla obsahu dokumentu ktorý sa postupne ukladá do pola (balíček etoolbox) a podla obsahu buniek sa vyhodnocujú body pola cez jednoduché if podmienky. Co ale do teraz neviem docieliť aby sa tie body spočítali a výsledok sa vypísal do tabuľky.potrebujem niečo ako:Uz som to skúšal cez matematické balíčky, cez čítače ale NIČ nefunguje (stále kompilátoru niečo vadí). Najväčší problém je to že niektoré fungovali ak som do nich hodnotu zadal priamo ale ja potrebujem aby mi to spracovalo výstup inej funkcie. Napr mám tieto funkcie:A ich výsledok chcem spočítať a vypísať. Takže:Preferuje riešenie vo vanila TeXu lebo väčšinou fungujú najlepšie. Prikladám aj obrázok tabuľky pre predstavu (potrebujem dať sumu bodov tam kde je "-".)