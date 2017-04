Nefunkčné vymazanie cookies.

<?php

//http://www.itnetwork.cz



class AdministrationController extends Controller {



private function checkFF ( $field , $content = null ){

if (isset( $_POST [ $field ])) {

if( $content !== null ){

if( $_POST [ $field ] === $content ){

return true ;

}

} else{

if( $_POST [ $field ]){

return true ;

}

}

}

}



public function zpracuj ( $url ) {

if(isset( $_SESSION [ 'loggedIn' ]) || isset( $_COOKIE [ 'loggedIn' ]) && $_COOKIE [ 'loggedIn' ] == true ){



if( $url [ 0 ] === 'log-out' ){

setcookie ( 'loggedIn' , true , time ()- 3600 );

unset( $_SESSION [ 'loggedIn' ]);

}



$this -> view = 'loggedIn' ;

$this -> header [ 'title' ] = 'Logged In' ;

} else{

$this -> view = 'loggedOut' ;

$this -> header [ 'title' ] = 'Logged Out' ;

}



if( $_SERVER [ "REQUEST_METHOD" ] === 'POST' ){

if( $this -> checkFF ( 'name' , 'gold604' ) && $this -> checkFF ( 'password' , 'gold604' )){

setcookie ( 'loggedIn' , true , time ()+ 3600 );

$this -> redirect ( 'administration' );

}

}

}

}