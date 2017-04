Nejakou dobu se ve svym volnym case zabyvam bezpecnosti a ted uz bych si rad nasel praci v tomto oboru (doposud jsem delal programatora a stereotyp me ubiji..)



Bohuzel mam problem najit vhodneho zamestnavatele - me pozadavky na nej jsou vypasane nize:



- pouze Praha/Plzen/Brno

- ne klimatizovany kancly (tedy sklenik typu Chodov)

- idealne ne korporat



kdo o necem vite, prosim napiste do komentu nazev firmy (+ pripadne i zkusenosti s danou firmou).