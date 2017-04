Lidi vymysleji strasne picoviny a to mi vadi napr. na c++ a naopak se mi libi, ze to v go opousteji. Nezavadejte si to do c.



Kdyz je library const, tak ji nechcete uz menit. Nedelejte ji const a muzete ji menit hodnoty kdekoliv.



Staci si udelat funkci init, neco jako konstruktor pro tu strukturu a muzete ji pouzivat milionkrat, delat konkretni instanci library a omezovat se na ni jako na singleton je designerska chyba.