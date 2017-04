Webova aplikacia v PHP

Za chvíli tu bude flame :-D



Podle mě je optimální java nebo jazyky postavený nad jvm. Ekosystém je tam ohromný, možnosti uplatnění značné, moderní trendy si může člověk nadávkovat dle libosti (výběrem daného jvm jazyka). Akorát je těžší se v tom ekosystému vyznat.



PHP pro velké aplikace má jednu obrovskou nevýhodu, není to strktně typový jazyk a má automatické konverze primitivních typů, tím je aplikace náchylná k řadě zákeřných chyb a nedá se dobře použít statická analýza kódu.



strict_types

Na flame predsa nieje nic zle. Akonahle zacne flame, tak diskusia naberie na obratkach a padne tam mnoho nazorov. Niektore vecne, niektore skreslene, ale rozumny clovek si z toho snad dokaze vytiahnut to podstatne a overit si, ci je to pravda. V podstate taky brainstorming bez pravidielJVM je dnes asi najlepsia volba. Moj problem s Javou, resp. s Java svetom bol vzdy v tom, ze bolo tazke naskocit do toho ekosystemu (Java samotna je jednoduchy jazyk ako kazdy iny). Pri PHP je dnes vsetko v podstate jasne, pokial chcem nejaky framework, tak je zrejme idealny Laravel, s nim dostanem Eloquent ORM a ako server pouzijem s najvacsou pravdepodobnostou Apache (pripadne Nginx). Ako je to pri jave (pripadne inych JVM jazykoch)?Dajme tomu, ze si chcem rozsirit obzory a naucit sa nejaky rozumny framework, ktory je dostatocne moderny na pisanie real-time webovych aplikacii a clovek pri pisani v nom nebude pomyslat na samovrazdu. Co to bude? Co si tak pamatam, tak naposledy som dospel k tomu, ze najrozumnejsi vstup do sveta Java frameworkov je Spring boot. Stale to plati? Pripadne existuje nejaka jednoducha cesta ako zacat s Javou na webe (a idealne sa vyhnut vsetkym tym enterprise molochom typu Java EE, Spring MVC)?Mam pocit, ze toto sa prave riesilo v PHP 7. Minimalne po zadefinovanisa to bude stazovat v situacii, ked metoda ocakava vstup typu int a miesto toho dostane retazec "10". Takze konecne mame aj v PHP istotu, ze ked chceme na vstupe int, tak mozeme pocitat s tym, ze sa do tej metody nic ine nedostane. Pre vyrazy typu 5 + "10" to zial stale neplati.Suhlasim, jazyk je iba nastroj, ale niekedy prave vyber spravneho programovaci jazyka dokaze usetrit mnoho komplikacii.Dakujem.