React - ako zacat?

Ahojte, venujem sa primarne vyvoju asp.net mvc, a rad by som sa zacal ucit React, nech sa vzdelavam aj z frontendu ... pozeral som nejake tutorialy na nete a vcelku som z toho strateny, a dufal som ze ma tu niekto dokaze uviest do obrazu a trocha nasmerovat ako zacat.



Najprv by som sa chcel naucit react ako taky, ako funguje, nejake principy zakladne. Na to asi staci aj dokumentacia a tutorial na ofiko stranke. Lenze net je plny nejakych nastrojov ako node, webpack, gulp, bower, flux, redux ... mam z toho spanielsku dedinu.



Co konkretne sa teraz pouziva, a naco? V com zalozit projekt pre samotne ucenie a vyvoj spa aplikacie, a co pouzivat pri integracii s asp.net mvc? Snad bude niekto vediet zodpovedat moje otazky. Dakujem.