Java a C# - porovnání práce se Zip souborem

Druhý důvod je ten, že podstata Streamu, ve smyslu, jak je používán v .NET nebo v Javě, nemá nutně co dělat s formátem, ve kterém je zdroj uložen - obojí je zkrátka abstraktně představuje tok dat, který může procházet jistou transformací.



Problém je právě v tom, že je to tok bajtů. Když se podíváte na strukturu formátu ZIP, zjistíte, že přehled toho, co je v ZIPu uloženo, je až na konci souboru (což umožňuje soubor aktualizovat, aniž byste ho musel přepsat celý od začátku). Takže jak byste s tím pracoval, když máte k dispozici jenom tok dat? Začnete číst od začátku, budete přeskakovat v tu chvíli nezajímavá data (protože jim nerozumíte a nevíte, co znamenají), až se konečně dostanete k adresáři na konci souboru, ten přečtete a zjistíte, že požadovaná data byla v tom, co jste zahodil. Ale máte smůlu, je to stream, vrátit se nemůžete.Poučen tímto nezdarem budete příště stream zpracovávat jinak – při procházení si data budete někam odkládat, když se to nevejde do RAM, odložíte si je na disk. Až se propracujete k závěrečnému adresáři, konečně se dozvíte, co je kde v souboru uložené, vrátíte se k těm datům, co jste si uložil, a konečně je můžete zpracovat.Trošku divné je, když takhle budete zpracovávat ZIP jako soubor na disku – budete ho načítat jako stream a data si bufferovat do druhého souboru. Proč, když už je jednou v souboru máte? Nehledě na to, že když budete mít velký ZIP a z něj potřebovat vytáhnout malý soubor, můžete klidně skončit na tom, že vám dojde místo na disku.Když ZIP nedostanete jako stream bajtů, ale jako pole bajtů s náhodným přístupem, můžete s ním pracovat úplně jinak. Prostě si nejdřív přečtete z konce souboru adresář, a podle něj si najdete třeba ten jediný soubor, který chcete rozbalit. Nemusíte nic bufferovat, nemusíte vytvářet zbytečné dočasné soubory.Java je nízkoúrovňový nástroj, takže vám poskytuje jen ty základní nástroje, abyste mohl něco udělat. Takže pokud chcete rozbalovat ZIP v ZIPu, standardní knihovna Javy vám k tomu dává nástroje, akorát si to budete muset naprogramovat sám. A nebo použijete nějakou knihovnu, která už to má v sobě – třeba zt-zip, zp4j nebo TrueZIP.Je klidně možné, že C# má už ve standardní knihovně nějakou nadstavbu, která interně řeší to bufferování. Což ale nemění nic na tom, že je to nutné udělat – a můžete jen doufat, že je ta implementace tak chytrá, že zjistí, když je za streamem schovaný soubor, a vykašle se v tom případě na stream a použije náhodný přístup.