Java vs. Swift

Mám dotaz, jestli máte někdo podobnou zkušenost. Máme relativně velkou aplikaci v Javě, je to webová služba s cca. 5000 požadavky za minutu, která (když to hodně zjednoduším) ukládá data ze senzorů (IoT) do databáze, která se pak na pozadí dále zpracovávají. Máme to na serveru s 24 vlákny a 64GB RAM a vše šlape, jak má. Nedávno někdo přišel s tím, že bude experimentovat se Swiftem. Nevím, jaké frameworky pro Swift existují, kolega použil něco od IBM, a když asi po týdnu skončil, jeho implementace dělá to samé, ale vytížení CPU kleslo ze 40% na asi 5% a náročnost na paměť z 50GB na necelých 8 (12 ve špičce, když se sejde výrazně více požadavků). To vzbudilo mou pozornost, trochu jsem googlil a našel poměrně hodně článků, jak někdo přešel z Javy, node.js nebo Pythonu na Go nebo Rust (Swift ne, ale ve všem ostatním je pozoruhodná shoda), čímž ušetřil 90% prostředků (serverů/času CPU/paměti, liší se článek od článku). Má otázka je, co mají zmíněné jazyky lepšího oproti Javě/node.js apod., že je rozdíl ve výkonu a spotřebě prostředků tak výrazný?