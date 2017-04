Velkolepé Java inženýárství v praxi

Vážení, tohle je Java po 20 letech inženýringu:



Úkol:

1. Načíst Zip

2. Vypsat do konzole jeho strukturu a to takto:



mujSkvely.zip

A.txt { hello world !!! }

vnitrni.zip

javaJenProEngineery.txt { do tohoto textu se nedostanes, zkus jiny jazyk! }

uuups.zip

vzkazProSatajeNekolu.txt { sem se uz nedostanes }



Kdo to napise pomoci standardni knihovny, ZipFile, ZipEntry, ZipInputStream, obdrzi zlateho bludistaka. Samozrejme nemusim pripominat, ze vytvareni temporary souboru ktere si potom znovu otevrete v ZipFile, umi zaprve kazda opice a zadruhe se to nepocita.



Protip:



3.14čovina číslo 1. ZipFile potrebuje pro inicializaci nejaky File, nemuze brat jako parametr InputStream.

3.14čovina číslo 2. ZipInputStream muze brat sice jako parametr InputStream, ale nad zadnym elementem uvnitr zipu neumi zavolat getInputStream.



Vysledek? Pokud nejaky Zip soubor obsahuje dalzi Zip soubory, tak si je proste hold rekurzivně neprojdete!