Ahoj, jde nějak v systemd nastavit aby restartoval sluzbu pokud neocekavale skonci s chybou ?

Nemohu to v tom balastu dokumentace najít nebo musím instalovat nějaké další nástroje deamontools nebo jak se to jmenuje, jde mi jen o restart a nechci psat scrip do kromu co to bude hlídat co 5 minut.

Díky Mareček