Macbook finder - zobrazení Ikon v mřížce, fatální bugy

- klikni pravym na kontext menu, vyber "Show View Options"

- arrange by none, sort by name

- ed by se ikonky meli rozlevat podle velikosti okna



To oznacovani je lepsi zacit od KONCE a pak drzet Shift a posouvat sipkama selekci.



Sortovani se dela Ctrl + Alt + Cmd + 1 az 9, uz nepamatuju ktere cislo co dela ale to uz zjistis.