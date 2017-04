Stavy nabíjení na Macbooku: charging, finishing charge, charged

Co na macbooku Pro s kapacitou baterky Factory 8400mAh znamená v příkazu pmset -g pslog v jeho pravidelném minutovém výstupu

název stavu nabíjení na tomto řádku?

-Internal Battery-0 id=--- xx% [stav]; 0:44; remaining present: true



kde [stav] je charging (od začátku asi do 90%, nabíjí se max proudem 5A na 12V napětí , v 98% asi už 1.5A-1A), v 99% se změní na finishing charge (1A). Pak dioda změní barvu z oranžové na zelenou a stav se změní na charged, ale přesto se nabíjí 600mA. navíc už v tu dobu se nemění aktuální dostupná kapacita číselně.



Je nějaké vysvětlení, proč se rozlišují tyto 3 stavy charging, finishing charge a charged? Souvisí to nějak také s tím, že když odpojím a zapojím adaptér v nějaké fázi, že už se nedobije oproti tomu, kdybych to nechal furt zapojené? Proč ta diodka změní barvu až v charged?







PS: nesedí mi procenta stavu nabití v system tray a v utilitách pmset, v sys tray je to vždy o 5% vyšší.

- battery wear mám 91-93% (protože se mění Full charged capacity i při běhu!)