Vytvoření Wifi AP + ICS na Mac OS X /Macbooku

Zdravim, chtěl bych poradit jak na macbooku Retina Pro (který je připojen k internetu přes ethernet) Pro vytvořím Wifi Access Point, kde ještě poběží ICS, tak aby se k němu mohli připojit wifi klienti . Něco jako ekvivalent netsh wlan start hostednetwork na Windows 7 a současně zapnutí Sdílení připojení ICS v Síťová připojení na příslušných adaptérech (1. připojení do internetu, 2. rozhraní , kam se budou připojovat klienti.

Chci aby to jelo v režimech, a) kdy klienti budou mezi sebou izolováni (nebudou vidět jeden druhého v dané síti) a nebo b) aby naopak všichni byli i v síti a mohli také sdílet soubory mezi sebou. --Chtěl bych to udělat jak, a) nebo nebo b) nebo i mix a)+b), tedy kdy někteří budou v síti a někteří izolovaní.





Zajímalo by mě jak to udělat pokud možno s built in prostředky toho OS X Sierra.



PS:

-pro předejití zmatení, k internetu je Macbook Pro přes USB3.0 -Gigabit adaptér

-1 chci aby připojení () jelo na ac tripl stream rychlosti, dřív jsem wifi hotspot rozjížděl na ne-ac kartách, tak nevím, jestli to není háček

-2 snad nebude problém, že jde o Apple BCM 4360 AC triple stream adaptér, který podle mě není až tak běžný a i jiné OS s ním údajně nejsou kompatibilní, to je ale jen moje spekulace.

-3 půjde to, kdybych chtěl, aby

-4 půjde to s modifikací, aby wifi síť byla v ad-hoc režimu? Proč ad-hoc tak nějak vymizelo ? I z androidů(3G-Wifi hotspot) nebo chtrých TV či go pro kamer, kde by to mohlo mít opodstatnění?

- 5 půjde to s modifikací, kdy připojení macbooku do vnější sítě (internetové připojení) bude rovněž wifi přes ten samý wifi adaptér (místo toho, že to bude přes adaptér usb3.0-gigabit ethernetu)? Sice je to nelogické, klienti se rovnou mohou připojit na danou wifi přímo.

-6 Pro jaký počet klientů macbook ještě utáhne? Možná blbě položená otázka, záleží na rychlosti vnějšího spojení a trafficu jednotlivých klientů, ale třeba na starém notebooku se stávalo, že se 4 klienty se spojení sekalo a i notebook házel BSOD a to traffic byl hluboko pod saturací vnějšího spojení.